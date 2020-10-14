أندية إنجلترا ترفض خطة إعادة الهيكلة رسمياً

رفضت أندية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاربعاء بالإجماع دعم خطة "بروجيكت بيغ بيكتشر" (مشروع الرؤية الكبيرة) الذي من شأنه أن يحدث تغييرًا جذريًا في إعادة هيكلة كرة القدم الإنجليزية.

وأصدرت رابطة الدوري الممتاز بيانًا قالت فيه إن "الأندية العشرين جميعها وافقت اليوم بالإجماع على أنه لن تتم الموافقة على خطة "بروجيكت بيغ بيكتشر" أو متابعتها من قبل البرميرليغ أو الاتحاد الانكليزي لكرة القدم"، مضيفة أنها "ستعمل معًا كمجموعة 20 ناديا على خطة استراتيجية لهيكلة كرة القدم الإنكليزية وتمويلها في المستقبل".

وكان ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد اقترحا خطة سيتم بموجبها تخفيض عدد أندية الدوري الممتاز من 20 إلى 18، وإلغاء مسابقتي كأس الرابطة ودرع المجتمع إضافة الى توزيع جديد للأموال من حقوق البث التلفزيوني.

ويخوض النادي الذي يحتل المركز السادس عشر في الـ"بريميرليغ" ملحق الهبوط والصعود مع أندية درجة "تشامبيونشيب" (المستوى الثاني)، في حين ستُمنح الأندية التسعة الأكثر استدامة في الدوري الممتاز حقوقاً أكبر في التصويت.

كما ستوفر الخطة الأموال لصالح أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية (إي أف أل) التي تشرف على الدرجات الدنيا، إلا أنها أحدثت انقسامًا كونها تمنح السلطة لعدد أقل من الأندية. وفيما يتعلق بخطة إنقاذ "إي أف أل" أشار البيان الى أن رابطة الدوري الممتاز "تسعى إلى ضمان عدم توقف عمل أندية الدرجتين الثانية والثالثة". (الثالثة والرابعة عمليا).

وبموجب الخطة كانت ستحصل رابطة "إي إف أل" فورًا على مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني في حزمة إنقاذ للأندية التي تضررت بشدة من خسائر في الإيرادات جرّاء جائحة كوفيد-19، كما ستحصل على 25 في المئة من صافي عائدات العقود مع وسائل الإعلام في المستقبل.

وفي الوقت الراهن، تعمل رابطة الدوري الممتاز على أساس "نادٍ واحد-صوت واحد"، ويعتبر 14 صوتاً كافياً لإحداث أي تغيير في القوانين. ولكن بموجب مقترحات مانشستر يونايتد وليفربول فإن ستة أصوات فقط من الأندية التسعة القديمة ستكون كافية لإحداث تغييرات مهمة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب عن قلقه إزاء الخطة معتبرا أنها "تقوّض الثقة في حوكمة كرة القدم". وأضاف المتحدث الرسمي باسمه "في ما يتعلق بدعم أندية "إي إف أل"، حصلنا على ضمانات من قبل رابطتي الدوري الممتاز و"إي إف أل" أن ليس لديهما نية للسماح لأي نادٍ بالإفلاس بسبب كوفيد، وندرك أن لديهما الوسائل لمنع حدوث ذلك بفضل الآليات الموجودة".