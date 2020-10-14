تقارير.. عودة رونالدو إلى إيطاليا رغم إصابته بكورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توجه إلى إيطاليا لاستكمال فترة العزل الصحي، وذلك بعد أن كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، خلال تواجده مع المنتخب البرتغالي.

وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن رونالدو، 35 عاما، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي توجه من مطار العاصمة البرتغالية لشبونة إلى تورينو الإيطالية على متن طائرة خاصة.

وكان فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قد صرح قائلا إنه لا يستطيع تفسير كيفية إصابة رونالدو بالعدوى خلال تواجده مع المنتخب.

وذكر سانتوس في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برتغالية اليوم الأربعاء: "منذ يوم الاثنين ونحن محاصرون تماما. أتى العمال واللاعبون ولم يأت أحد بعدهم."

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن أمس الثلاثاء إصابة رونالدو بعدوى كورونا ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويدي اليوم الأربعاء في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له رونالدو، يغيب اللاعب عن صفوف يوفنتوس لمباريات مقبلة، في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف سانتوس أن رونالدو كان "يؤدي بشكل جيد" ولم تظهر عليه أعراض، وأضاف :"هو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك."