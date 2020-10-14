"أوتار الركبة" تغيب داير عن مواجهة الدنمارك

خرج إيريك داير لاعب فريق توتنهام من قائمة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهة الدنمارك، اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وكان داير، 26 عاما، والذي يمكنه اللعب كمدافع أو لاعب وسط، شارك في المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده أمام بلجيكا والتي فاز بها المنتخب الإنجليزي 2 - 1 على الفريق الذي يتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات.

وسيفتقد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، خدمات كل من بن تشيلويل مدافع تشيلسي والذي يعاني من إصابة سابقة، فيما يخضع كيران تريبير مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني للتحقيق من جانب الاتحاد الإنجليزي للعبة بسبب مزاعم حول المراهنات. وتدور المزاعم حول شهر يوليو من عام 2019، وهو الوقت الذي كان فيه تريبير على وشك إكمال عملية انتقاله من توتنهام إلى إسبانيا.

وعلق ساوثغيت على خروج تريبير من قائمة المنتخب: "لا يمكنني قول الكثير حول ذلك الأمر بالفعل، أنه أمر ليس بإمكاني السيطرة عليه، يجب علي أن أركز على إعداد الفريق باللاعبين المتاحين".

وتابع: "إذا فقدت تركيزي في ذلك الأمر الذي بيدي، هناك مليون مصدر يتسبب في شرود الذهن ، وهذا امر آخر يتسبب في شرود الذهن ، لكنه شيء يجب أن اتعامل معه بجدية".