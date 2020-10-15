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التعاون يستعيد توامبا ويبقيه لمدة عامين

المصدر: العربية.نت
من إجراءات تجديد العقد
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أعلن نادي التعاون السعودي رسمياً يوم الخميس عن عودة المهاجم الكاميروني لياندر توامبا وتجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وأنهت إدارة نادي التعاون المكلفة برئاسة علي الشايعي رسمياً إجراءات تجديد عقد توامبا لمدة موسمين قادمين وذلك بناءً على توصية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان توامبا قد دخل في اختلاف مع إدارة التعاون السابقة برئاسة محمد القاسم إذ رفض اللاعب تمديد عقده حتى نهاية الموسم الماضي بعد عودة النشاط الرياضي عقب توقفه بسبب فيروس كورونا.

وكان التعاون قد شارك في منافسات دوري أبطال آسيا والتي استؤنفت منافساتها في الدوحة، حيث ودع البطولة من منافسات دور الثمانية بهزيمته أمام مواطنه النصر صفر - 1.

ويستهل التعاون مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة فريق الفيصلي يوم السبت المقبل في المرحلة الأولى من المسابقة.

وانضم الكاميروني إلى التعاون في فترة انتقالات صيف عام 2018 قادماً من بارتيزان وقد خاض مع الفريق 55 مباراة وسجل 31 هدفاً وصنع 6 أهداف بمختلف المسابقات.

كلمات دالّة

#التعاون, #توامبا, #الدوري السعودي
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