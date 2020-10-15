الرابطة تصدر بروتوكول مباريات الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس الدليل الإرشادي لانطلاق الدوري للموسم الرياضي الجديد 2020 – 2021، والذي يشمل بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية.

وتنطلق مباريات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت القادم.

وشملت بروتوكولات الموسم الجديد، عدة بنود، منها وصول كل فريق في حافلات متعددة مع تعقيم بشكل كامل لتلك الحافلات ويوصى بتجنب الازدحام عند الدخول أو الخروج من غرف تبديل الملابس. والتقيد بإجراءات التباعد بين اللاعبين في غرف الملابس وتجنب الازدحام والمصافحة ويلتزم كل المشاركين بالإفصاح عن أي عرض من الأعراض المعروفة لفيروس كورونا أو مخالطة لحالات مصابة عند نقاط الفحص قبل الدخول إلى المنشأة.

ولا يسمح بتواجد غير المصرح لهم داخل المنشأة خلال وقت الإحماء قبل المباراة ويسمح بتواجد الحكام والمسعفين ومنظمي المباريات وعلى المدربين والجهازين الإداري والطبي ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين اللاعبين على مقاعد البدلاء وأرض الملعب.

وحددت الرابطة بروتوكولا خاصا وقت المباريات مثل تخصيص مدخل خاص لكل فريق والاستفادة من مقاعد المدرجات خلف البدلاء وإلزام القائمين على جمع الكرات وحكام غرفة الفار بارتداء كمامات. كما منعت اللاعبين من تبادل القمصان أو العناق.