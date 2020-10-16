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إصابة الفرنسي كوندي بكورونا

المصدر: مدريد - د ب أ
خلال مواجهته لميسي
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إصابة مدافعه الفرنسي جول كوندي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، أن كوندي جاءت عينته إيجابية بعد أن خضع لفحص عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده لأقل من 21 عاما يوم الثلاثاء الماضي، وأن اللاعب لم يختلط مع أي من زملائه منذ عودته.

وأضاف أن الفحوص التي تم إجراءها على اللاعب أكدت إيجابية عينته، لذلك فإنه سيخضع للعزل في منزله. وتابع أن اللاعب لم تظهر عليه أي أعراض، وأنه سيتدرب بمفرده في انتظار أن يتمكن من العودة للتدرب مع زملائه حينما يتجاوز الحجر الصحي، ويتأكد تغلبه على المرض .

ويحتل إشبيلية المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، كما يواجه غرناطة بعد غد السبت في المرحلة السادسة من المسابقة.

كلمات دالّة

#فرنسا, #كوندي, #إشبيلية
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