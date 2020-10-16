الشارقة يقلب خسارته برباعية.. والوحدة يبدأ بسداسية

استهل الوحدة مشواره في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوز ساحق 6-صفر على ضيفه حتا بفضل ثنائية من السلوفاكي تيم ماتافز وركلتي جزاء اليوم الجمعة.

وافتتح ماتافز التسجيل بعد خمس دقائق من البداية وعزز فارس جمعة النتيجة بعدها بعشر دقائق قبل أن يضيف ماتافز هدفه الشخصي الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل طحنون الزعابي النتيجة 4-صفر للوحدة في الدقيقة 58 قبل أن يسجل المخضرم إسماعيل مطر الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ثم اختتم بول-جوزيه مبوكو من الكونجو الديمقراطية سداسية الوحدة من ركلة جزاء اخرى في الدقيقة الأخيرة.ولعب حتا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد عيسى سانتو.

وفي مبارة اخرى، فاز الظفرة 4-1 على ضيفه عجمان بفضل ثنائية لكل من الأردني ياسين البخيت وسهيل المنصوري، حيث افتتح البخيت التسجيل في الدقيقة السادسة وضاعف النتيجة بعد مرور نصف ساعة من البداية عبر ركلة جزاء.

وجعل المنصوري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 44 قبل أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 62، لكن حسين عبد الرحمن قلص الفارق لعجمان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق نادي الشارقة فوزا صعبا على مضيفه الفجيرة 4 -2 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي، والتي شهدت فوزا كبيرا لبني ياس على الوصل 4 - 1.

وفي المباراة الأولى، تقدم الشارقة في الدقيقة 20 عن طريق البرازيلي ويلتون، قبل أن يدرك الفجيرة التعادل عن طريق صامويل أرمينتروس في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 52، سجل فراس بلعربي الهدف الثاني للفجيرة، لكن ويلتون نجح في تسجيل هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 79. وفي الوقت الذي كانت المباراة تقترب فيه من نهايتها، نجح كورنادو في تسجيل الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ثم أضاف كايو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي المباراةالثانية، اكتسح بني ياس مضيفه الوصل 4 - 1.

وتقدم بني ياس عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف نيكولاس خيمنيز في الدقيقة 38، قبل أن يضاعف سهيل النوبي النتيجة في الدقيقة 41. وفي الدقيقة 71 سجل فابيو ليما الهدف الوحيد للوصل، قبل أن يضيف جون جورج الهدف الرابع لبني ياس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.