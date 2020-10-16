الهلال يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة العين الصاعد

يبدأ الهلال رحلة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف العين الصاعد حديثاً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الشباب عن بدايةٍ قوية حينما يستضيف على ملعبه نظيره أبها، وفي مكة يسعى الوحدة لمواصلة مستواه المميز الذي قدمه في الموسم الماضي حينما يواجه ضيفه القادسية العائد مجدداً لدوري المحترفين، وفي القصيم ستكون مهمة التعاون صعبة حينما يلتقي ضيفه الفيصلي، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يفتتح الهلال مشواره نحو الدفاع عن لقبه حينما يستضيف العين الصاعد لأول مرة لدوري المحترفين.

ونجح الهلال بالتتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بعدما تربع على صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن وصيفه النصر.

وأكمل الهلال استعداده للدوري بمعسكر داخلي بمقر النادي عقب فراغ الفريق من المشاركة الآسيوية في الشهر الماضي بعدما عانى الفريق من فيروس كورونا، الذي تسبب بإبعاده عن البطولة.

ويبحث الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال عن مواصلة نجاحاته التي حققها مع الفريق في الموسم الماضي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا والدوري.

ويتطلع الهلال لحصد 3 نقاطٍ ستكون مهمة كون الفريق تبقى له لاعبان أجنبيان بعد انتقال لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، وخروج السوري عمر خربين من حسابات المدرب لوشيسكو.

وعلى الصعيد المحلي أبرمت الإدارة الهلالية صفقتين بعد التعاقد مع حارس الوحدة عبدالله الجدعاني ولاعب الاتفاق فواز الطريس، في حين قررت الإبقاء على الخماسي الأجنبي الفرنسي بافتيمبي غوميز والايطالي سباستيان جوفينكو والبيروفي آندري كاريليو والكولومبي كويلار والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وفي المقابل يبحث العين عن تقديم نفسه بصورة مميزة في ظهوره الأول بدوري المحترفين السعودي حيث ستكون المهمة صعبة للغاية كونها أمام حامل اللقب.

وصعد العين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى بتاريخه بعد تحقيقه المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى السعودي.

وقررت ادارة العين التعاقد مع المدرب الالماني مايكل سكيبه ليكون بديلاً للمدرب البرتغالي برونو بالتازار الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة.

ويملك العين 7 لاعبين أجانب يتقدمهم الدولي الجزائري سفير تايدر والمغربي محمد الناهيري والفنزويلي خوان بابلو ولاعب النيجر امادو موتاري والمالي ابوبكر سيلا والنيجيري بيتر نواره والبرازيلي جيترسون.

وعلى ستاد الأمير خالد بن سلطان يبحث الشباب عن بدايةٍ قوية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما يستضيف أبها.

وأكمل الشباب استعداده للدوري بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا بمعسكر داخلي بالنادي حيث لعب 4 مباريات ودية أمام الرياض والفيصلي والدرعية والفرع.

وتعاقدت ادارة الشباب مع 4 لاعبين أجانب جدد يتقدمهم الدولي الأرجنتيني السابق ايفر بانيغا والحارس الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس والمدافع التشيلي ايغور ليشنوفسكي والبرتغالي فابيو مارتينيز، بالإضافة إلى استمرار الثلاثي الأرجنتيني كريستيان غوانكا والسنغالي الفريد اندياي ومواطنه ماخيتي ديوب.

وفي المقابل يأمل أبها بمواصلة أدائه المميز الذي قدمه في الموسم الماضي بعدما ثبّت أقدامه بالبقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت ادارة أبها استمرار مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في الموسم الماضي والذي أنهاه باحتلاله المركز التاسع.

وتعاقدت ادارة أبها مع الاسترالي غودوين لاعب الوحدة السابق ليكون بجانب المغربي عبدالعالي المحمدي ومواطنه أمين عطوشي والتونسي سعد بقير ومواطنيه كريم العواضي وفراس شواط والجزائري مهدي تاهرات.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لمسح صورته التي ظهر بها بالموسم الماضي حينما يستضيف الفيصلي.

وقدّم التعاون أداءً سيئاً في الموسم الماضي حيث كان قريباً من الهبوط والذي نجا منه بفوزه في المرحلة الأخيرة على الفيحاء الذي عاد لدوري الدرجة الاولى.

وقدّم التعاون أداءً جيداً في بطولة دوري أبطال آسيا بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كاريترون حيث وصل الفريق الى الدور ثمن النهائي وخرج على يد مواطنه النصر.

وجددت ادارة التعاون عقد مهاجمها الكاميروني ليندر توامبا لينضم الى زملائه البرازيلي كاسيو أنغوس ومواطنيه ساندرو مانويل إياغو سانتوس والبوروندي سيدريك أميسي والاسترالي ميتشل ديوك في حين ستفاضل الادارة بين اللاعبين السنغالي عبدالله ساني والانغولي آري بابل.

وفي المقابل يطمح الفيصلي لمواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها في الدوري بعد ان احتل المركز الخامس في الموسم الماضي.

ويملك الفيصلي 6 لاعبين أجانب حتى الآن البرازيلي ايغور روسي ومواطنيه غويليرمي ورافائيل دا سيلفا والألماني ميركل ولاعب الرأس الأخضر تافاريس والمغربي هشام فايق.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يتطلع الوحدة لتحقيق بدايةٍ قوية حينما يستضيف القادسية العائد مجدداً لدوري المحترفين.

وقدّم الوحدة أداءً لافتاً في الموسم الماضي بعدما نجح الفريق بتحقيق المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل لأول مرة بتاريخه.

وأكمل الوحدة استعداده للدوري بقيادة مدربه البرتغالي إيفو فييرا وبتواجد 7 لاعبين أجانب هم الاسباني بوتيا والبرازيلي بيدرو هنريكي ومواطنيه غوستافو وأنسيلمو والبرتغالي هرناني فورتيس والاسترالي ديمتري بيتراتوس.

وفي المقابل يبحث القادسية العائد مجدداً لدوري المحترفين بعد هبوطه في الموسم الماضي حيث يأمل في تحقيق بداية جيّدة تساعده في البقاء.

وأكمل القادسية استعداده بمعسكر بمدينة أبها بقيادة مدربه التونسي يوسف المناعي، ويملك الفريق 6 لاعبين أجانب وتبقى له لاعبان هما الاسترالي ويليامز والكولومبي دانيلو آسبريلا والنيجيري ستانلي اوهاويتشي والمدغشقري كاروليس آندريا والبرازيلي أديسون دي كروز والروماني ميهاي بورديانو.