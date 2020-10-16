إيليسيتش يعود إلى تشكيلة أتالانتا بعد تجاوز مشاكله الشخصية

أعلن جان بييرو غاسبيريني مدرب فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، أن نجمه السلوفيني يوسيب إيليسيتش المبتعد عن الملاعب منذ يوليو الماضي بسبب مشاكل شخصية، سيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه نابولي السبت ضمن المرحلة الرابعة من البطولة المحلية.

وقال غاسبيريني خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة "إيليسيتش سيكون جزءاً من الفريق. لقد أظهر لنا أنه تعافى بشكل جيد وسيذهب معنا إلى نابولي. بالنسبة لنا من الواضح أنه خبر رائع"، دون أن يحدد ما إذا كان اللاعب سيكون أساسياً أو بديلاً.

وكان إيليسيتش البالغ من العمر 32 عاماً، ركيزة أساسية في هجوم أتالانتا خلال الموسم الماضي قبل فترة التوقف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن عودته بعد رفع الحظر على المباريات الرياضية لم تكن على قدر المتوقع.

وعانى صاحب الـ21 هدفاً خلال الموسم الماضي في كل المسابقات بينها خمسة في دوري الأبطال من أزمة نفسية جراء ما شهدته إيطاليا وإقليم برغامو مقرّ الفريق تحديداً من تبعات تفشي "كوفيد-19"، حيث استُدعي الجيش في بعض الأحيان لنقل الوفيات بعيداً لعدم اتساع المشارح المحلية للجثث.

وتغلبت الصعوبات الشخصية والنفسية على إيليسيتش، فابتعد عن الملاعب مع انحسار مشاركاته بعد العودة في بضعة دقائق على خلفية تراجع مستواه، قبل خلوده للراحة في وطنه وبدء خضوعه للعلاج وبالتالي عدم مشاركته في ربع نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جريمان الفرنسي، وما تبقى من مباريات في الموسم المنصرم.

واستأنف إيليسيتش مطلع سبتمبر التدريبات تدريجيا مع أتالانتا، وانخرط مع المجموعة استعداداً لخوض مباراة الفريق الأولى في دوري الأبطال الأربعاء أمام المضيف ميدتيلاند الدنماركي.

ويتصدر أتالانتا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، إذ سجل لاعبوه 13 هدفاً لكنه يعاني من الناحية الدفاعية إذ اهتزت شباكه خمس مرات. كما سيتمكن النادي من الاستفادة من خدمات لاعبه الروسي الجديد أليكسي ميرانتشوك القادم مطلع الموسم الجديد من لوكوموتيف موسكو بعد شفائه من الإصابة.