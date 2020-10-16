بايرن يفوز بسهولة ويبلغ الدور الثاني في كأس ألمانيا

وضع النجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بصمته سريعا مع فريقه الجديد بايرن ميونخ، بعدما أحرز هدفين وتسبب في آخر، ليقود الفريق البافاري للتأهل للدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا، عقب فوزه 3 - صفر على مضيفه دورين، الذي يلعب بدوري الدرجة الخامسة الألماني، اليوم الخميس بالدور الأول للمسابقة.

افتتح تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة 24، قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء تسبب فيها تشوبو موتينغ. وعاد لهز الشباك من جديد خلال الشوط الثاني، عقب إحرازه الهدف الثالث لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75.

كان تشوبو موتينغ انضم لبايرن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يخض أي مباراة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني حتى الآن. أشرك هانزي فليك مدرب بايرن مجموعة من الصفقات الجديدة في اللقاء، خاصة في ظل النقص العددي الذي عانى منه الفريق، في ظل وجود العديد من اللاعبين مع منتخبات بلدانهم في فترة التوقف الدولي هذا الأسبوع.

كما فضل فليك إراحة عدد من عناصره الأساسية قبل لقاء بايرن مع أرمينيا بيليفيلد بعد غد السبت ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا). يذكر أن المباراة كان مقرر إقامتها في منتصف الشهر الماضي، غير أنها تأجلت من أجل توفير قسط أوفر من الراحة للاعبي بايرن، بعدما امتد موسم 2019 - 2020 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث توج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.