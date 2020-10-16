توتنهام يعزز دفاعه بالويلزي رودون

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع جو رودون، من صفوف فريق سوانزي سيتي.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، أن اللاعب الدولي الويلزي وقع على عقد يربطه بتوتنهام حتى عام 2025، وأنه سيرتدي القميص رقم 14.

وكان رودون ظهر مع سوانزي للمرة الأولى في المرحلة الثالثة من دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) في موسم 2018 - 2019 أمام بريستون يوم 17 أغسطس من عام 2018، كما شارك في 28 مباراة في ذلك الموسم.

وشارك رودون في 21 مباراة الموسم الماضي، وكانت أول مباراة له مع منتخب ويلز في السادس من سبتمبر 2019 أمام أذربيجان، وفاز ويلز 2 - 1.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر الجاري، لكن الأندية الإنجليزية كان بإمكانها ضم لاعبين من أندية الدرجة الأولى والعكس حتى اليوم الجمعة.

ويحتل توتنهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبع نقاط، ويواجه فريق وست هام يونايتد بعد غد الأحد المقبل.