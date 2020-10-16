سبارتاك موسكو يستعير موزيس من تشيلسي

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي حول انتقال النيجيري فيكتور موسيس للفريق الروسي.

وذكر النادي الروسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، أنه تعاقد مع موسيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء بصفة دائمة مع نهاية العقد.

وسبق لموسيس أن لعب لأندية ويجان وتشيلسي وليفربول وستوك سيتي وويستهام يونايتد وفنربخشة التركي وإنتر ميلان الإيطالي..

ويحتل سبارتاك موسكو المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف زينيت سان بطرسبرج متصدر الترتيب بالرصيد ذاته من النقاط.