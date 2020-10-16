عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

سبارتاك موسكو يستعير موزيس من تشيلسي

المصدر: موسكو - د ب أ
إعلان التعاقد
رابط مختصر

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي حول انتقال النيجيري فيكتور موسيس للفريق الروسي.

وذكر النادي الروسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، أنه تعاقد مع موسيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء بصفة دائمة مع نهاية العقد.

وسبق لموسيس أن لعب لأندية ويجان وتشيلسي وليفربول وستوك سيتي وويستهام يونايتد وفنربخشة التركي وإنتر ميلان الإيطالي..

ويحتل سبارتاك موسكو المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف زينيت سان بطرسبرج متصدر الترتيب بالرصيد ذاته من النقاط.

كلمات دالّة

#سبارتاك موسكو, #موزيس, #تشيلسي
إقرأ أيضاً الشارقة في مهمة الحفاظ على لقبه مع انطلاق الدوري الإماراتي الشارقة في مهمة الحفاظ على لقبه مع انطلاق الدوري الإماراتي 13:51 GMT
إقرأ أيضاً التعاون يستعيد توامبا ويبقيه لمدة عامين التعاون يستعيد توامبا ويبقيه لمدة عامين 16:40 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر