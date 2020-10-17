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إصابة مهاجم كروتوني بكورونا

المصدر: روما - د ب أ
دراغوس بعد انتقاله
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أعلن نادي كروتوني الصاعد لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإيطاليا هذا الموسم، أن الاختبارات التي أجريت لمهاجمه الروماني دينيس دراغوس بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده للشباب (تحت 21 عاما) جاءت إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح النادي الإيطالي أن اللاعب يعاني من أعراض طفيفة لمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس. ويستضيف كروتوني فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وطبقا للبروتوكول الصحي المطبق في ظل أزمة "كورونا"، سيوضع فريق كروتوني في العزل الصحي ولكنه يستطيع مواصلة التدريبات وخوض المباريات.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #كروتوني, #دراغوس
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