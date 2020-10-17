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الوحدة يقلب خسارته أمام القادسية بثنائية

المصدر: الرياض - فيصل الحربي
هدف ديمتري الأول
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قلب الوحدة تأخره أمام القادسية إلى فوز 2 - 1 في أولى جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت فوز الشباب على أبها 1 - صفر وتعادل التعاون مع الفيصلي 2- 2.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الوحدة فوزاً قاتلاً أمام ضيفه القادسية بعدما قلب تأخره الى فوز 2-1.

وقدّم القادسية العائد مجدداً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أداءً مميزاً في الشوط الأول بعدما تقدم بهدف عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 31 سجلها حسن العمري.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 89 حينما تمكن لاعبه الاسترالي ديمتري بتراتوس عن طريق ركلة جزاء، ونجح زميله أحمد عبده بتسجيل هدف الفوز القاتل عند الدقيقة 90+5 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في المسابقة ويزاحم الشباب على الصدارة المؤقتة.

كلمات دالّة

#القادسية, #الوحدة, #الدوري السعودي
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