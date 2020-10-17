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قادش يصدم ريال مدريد ويخطف 3 نقاط ثمينة

المصدر: مدريد - د ب أ
هدف لوزانو الوحيد
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وجه فريق قادش الصاعد لدوري الدرجة الأولى بإسبانيا هذا الموسم لطمة قوية إلى ريال مدريد حامل لقب البطولة وتغلب عليه 1 - صفر في عقر داره اليوم السبت بالمرحلة السادسة من المسابقة.

على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" ، مني ريال مدريد بهزيمته الأولى في الموسم الحالي وتجمد رصيده عند عشر نقاط من خمس مباريات، فيما حقق قادش فوزا تاريخيا على الريال ليرفع رصيده إلى عشر نقاط أيضا ويقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الريال وأمام غرناطة.

وسجل الهندوراسي أنتوني لوزانو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 16 ليقود قادش إلى الفوز التاريخي على الملكي.

كلمات دالّة

#قادش, #ريال مدريد, #إسبانيا
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