ميلان يفك عقدة إنتر بعد 4 أعوام وينفرد بالصدارة

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية قاد بها ميلان إلى الفوز على جاره إنتر ميلان 2 - 1 في مواجهة ديربي ميلان التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المرحلة نفسها اليوم، فوز نابولي على أتلانتا 4 - 1 وسامبدوريا على لاتسيو 3 - صفر.

وسجل إبراهيموفيتش هدفي التقدم لميلان في الدقيقتين 12 و16 ثم رد إنتر ميلان بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29 . وحقق ميلان بذلك الانتصار الرابع خلال أول أربع مباريات له في الدورس منفردا بالصدارة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند سبع نقاط في المركز السادس.

وبدأت المباراة بحماس هجومي واضح وضغط من جانب إنتر ميلان لكن ميلان كثف تركيزه في الدقائق الأولى على التأمين الدفاعي. وانتهت فترة جس النبض من جانب ميلان سريعا، حيث دخل الفريق في أجواء المباراة بمرور الدقائق الأولى ونجح في هز الشباك مبكرا. فقد مرر هاكن كالهان أوغلو طولية إلى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء وحصل على ضربة جزاء بداعي تعرضه لعرقلة من ألكسندر كولاروف. وتقدم إبراهيموفيتش لتنفيذ ضربة جزاء وتصدى حارس المرمى سمير هندانوفيتش للكرة لكن إبراهيموفيتش تابعها بتسديدة أخرى في الشباك معلنا تقدم ميلان 1 - صفر في الدقيقة 12. وفي الدقيقة 1، عزز إبراهيموفيتش تقدم ميلان بالهدف الثاني حيث تلقى عرضية رائعة من رافاييل لياو، ووجه الكرة مباشرة إلى داخل الشباك معلنا تقدم ميلان 2 - صفر.

حاول إنتر ميلان الحفاظ على هدوئه، وقدم محاولة هجومية في الدقيقة 18 انتهت بتسديدة قوية من نجم الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن حار المرمى جيانلويجي دوناروما تصدى لها. وعزز ميلان تفوقه في المباراة بشكل أكبر وكاد أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة في ظل الهفوات الدفاعية المتكررة من جانب إنتر ميلان. ورغم تفوق ميلان، نجح إنتر ميلان في هز الشباك في الدقيقة 29 لينعش أماله مجددا، حيث تلقى لوكاكو عرضية وسدد الكرة ببراعة إلى داخل الشباك، ليقلص تقدم ميلان إلى 2 - 1. وشن ميلان هجمة خطيرة في الدقيقة 35 شارك فيها إبراهيموفيتش والجزائري إسماعيل بن ناصر، لكن دفاع إنتر ميلان نجح في التصدي لها. وكاد إنتر ميلان أن يدرك التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حيث هيأ لوكاكو كرة متقنة إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس دوناروما تصدى للكرة بثبات، كما تلقى لوكاكو كرة من ضربة لركنية وسددها برأسه لكنها مرت بجوار القائم مباشرة لينتهي الشوط بتقدم ميلان 2 - 1. وشن إنتر ميلان هجمة خطيرة بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، وتوغل النجم المغربي أشرف حكيمي إلى داخل منطقة الجزاء ومرر عرضية لكن إسماعيل بن ناصر تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة.

واستمرت الصحوة الهجومية لإنتر ميلان لدقائق خلال الشوط الثاني لكن ميلان كثف تركيزه على إبعاد الخطورة عن مرماه. وضاعت فرصة ثمينة على إنتر ميلان في الدقيقة 59، حيث تبادل ايفان بيريسيتش الكرة ببراعة مع أرتورو فيدال الذي أرسل كرة عالية إلى أشرف حكيمي ليسددها برأسه ببراعة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. واستعرض إنتر ميلان إصرارا واضحا على التعادل وهو ما كاد أن يتحقق في أكثر من مناسبة خاصة في ظل هفوات دفاعية من جانب ميلان. وفي الدقيقة 73، توغل لوكاكو داخل منطقة الجزاء ببراعة وأشار الحكم إلى احتساب ضربة جزاء بداعي تعرضه لعرقلة من جانب الحارس دوناروما، لكنها تراجع عن القرار بعدها بثوان وأشار بمواصلة اللعب. بعدها تواصلت المحاولات الهجومية من الجانبين مع تفوق نسبي لإنتر ميلان الذي تمسك بأمل التعادل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المواجهة بفوز ميلان 2 - 1.

وتغلب سامبدوريا على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فابيو كوالياريلا وتوماس أوجييلو وميكيل دامسجارد في الدقائق 32 و41 و74. ورفع سامبدوريا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد لاتسيو عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.