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نابولي يذيق أتالانتا خسارته الأولى برباعية

المصدر: روما - د ب أ
لوزانو سجل ثنائية
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قفز فريق نابولي إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما عرقل انطلاق أتالانتا في الموسم الجديد وتغلب عليه 4 - 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط بينما تجمد رصيد أتالانتا عند تسع نقاط، حيث تلقى اليوم الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وقد تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ميلان الذي يلتقي اليوم جاره إنتر ميلان.

وجاءت الأهداف الأربعة لنابولي في الشوط الأول وسجلها هيرفينج لوزانو (الهدفان الأول والثاني) وماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق 23 و27 و30 و43. وفي الشوط الثاني، رد أتالانتا بهدف وحيد سجله سام لامرز في الدقيقة 69.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #نابولي, #أتالانتا
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