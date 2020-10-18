الاتحاد يعزز صفوفه بعمر هوساوي

أعلن اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم السبت تعاقده مع عمر هوساوي لمدة موسم واحد، قادما من صفوف فريق النصر بعدما وقع الأخير على مخالصة مالية مع ناديه واتفاقه على فسخ عقده بناء على طلبه.

وبات اتحاد جدة رابع ناد يمثله هوساوي، 35 عاما، بعد كل من الشوم والشعلة والنصر. وكان المدافع قد توج مع النصر بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2019، وكأس ولي العهد، وسبق له المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا وكأس أمم آسيا عام 2019 بالإمارات.

وكان النصر أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي باحتلال المركز الثاني خلف الهلال حامل اللقب، فيما يبدأ الموسم الجديد بمواجهة الفتح يوم الأحد المقبل.