الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب أمام العين

استهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بتحقيقه فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام ضيفه العين الصاعد لأول مرة لدوري المحترفين في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين حقق الوحدة فوزاً قاتلاً أمام ضيفه القادسية 2-1، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض استهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بتحقيقه فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام ضيفه العين الصاعد لأول مرة في تاريخه لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاجأ العين مضيفهم بمستواه الذي ظهر به في الشوط الأول حيث سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه النيجيري بيتر نواره الذي حول عرضية زميله يحيى كعبي برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الهلال سريعاً وكاد مدافعه محمد جحفلي أن يمنح حامل اللقب هدفه الأول هذا الموسم بعدما حول عرضية زميله الايطالي سباستيان جوفيكو برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر خربين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنّو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وكاد النيجيري بيتر مهاجم العين أن يسجل هدف السبق بعدما خطف الكرة من مدافع الهلال علي البليهي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 31 تمكن السوري عمر خربين مهاجم الهلال من افتتاح التسجيل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لتسكن الشباك إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على لاعب الهلال أمير كردي.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن مدافعه علي البليهي من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 49 بعدما حول عرضية زميله الايطالي جوفينكو بقدمه في شباك العين.

وكثّف الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الفرنسي البديل بافتيمبي غوميز بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد أشرف داخل منطقة الجزاء إلا أنها سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة حقق الهلال أول 3 نقاط ليشارك الوحدة والشباب في الصدارة، وبقي العين بلا نقاط ليشارك فرق الفيصلي وأبها المركز الأخير.