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بثنائية نظيفة.. الأهلي المصري يضع قدماً في نهائي "الأبطال"

المصدر: القاهرة - د ب أ
هدف معلول الثاني
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وضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43. وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء. من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة المقبل.

كلمات دالّة

#الوداد, #دوري أبطال أفريقيا, #الأهلي
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