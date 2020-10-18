بلباو يبتعد عن مراكز الهبوط بنقاط ليفانتي

ابتعد فريق أتلتيك بيلباو خطوة مهمة عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه ليفانتي 2 - صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة التي شهدت تعادل إيبار مع ضيفه أوساسونا سلبيا.

وحسم بيلباو فوزه على ليفانتي بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أليكس بيرينغور وإينياكي ويليامز في الدقيقتين 68 و79. الفوز رفع رصيد بيلباو إلى ست نقاط ليتقدم للمركز الثالث عشر وظل ليفانتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بثلاث نقاط.

وعلى الملعب البلدي إبوروا أنهى أوساسونا مباراته أمام إيبار بعشرة لاعبين لطرد جون مونكايولا قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع أوساسونا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر مقابل خمس نقاط لإيبار في المركز الرابع عشر.