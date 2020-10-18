ثنائية بن دبكة تسقط النصر في الاختبار المحلي الأول

فجّر الفتح مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على مضيفه النصر 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين حقق أهلي جدة فوزاً صعباً أمام مضيفه الباطن 1-صفر، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد فجّر الفتح مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه أمام النصر 2-1، وهي الخسارة الأولى لأصفر العاصمة لمباراة افتتاحية منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

وانتظر 12 دقيقة حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه الجزائري سفيان بن بكة الذي استغل تمريرة مدافع النصر عبدالله مادو الخاطئة ليضع الكرة في الشباك.

ورد النصر وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى مهاجمه عبدالرزاق حمدالله لعرضية زميله أسامة الخلف ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وواصل النصر هجومه وسنحت للاعبه خالد الغنّام فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ماكسيم كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مدافع النصر عبدالاله العمري هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله أسامة الخلف إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن لاعبه خالد الغنّام من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53 عقب تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني مارتينيز ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الفتح.

وكثّف النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالفتاح آدم هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني مارتينيز الذي وضعه أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وحاول النصر كثيراً اختراق دفاع الفتح إلا أنه فشل في ظل تفوق ضيفه الذي أهدر العديد من الفرص الخطيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 3 نقاط ليشارك فرق الوحدة والشباب والهلال والأهلي الصدارة، وبقي النصر بدون نقاط.

وفي حفر الباطن افتتح أهلي جدة مشواره بتحقيقه فوزاً صعباً أمام مضيفه الباطن 1-صفر.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه سلمان مؤشر الذي سجّل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله معتز هوساوي ليسدد الكرة بالشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلي جدة الى 3 نقاط ليشارك فرق الوحدة والشباب والهلال والفتح الصدارة، في حين بقي الباطن بدون نقاط.