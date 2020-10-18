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فولهام وشيفيلد يتعادلان ويحصدان أول نقطة في الموسم

المصدر: لندن - د ب أ
أضاع ميتروفيتش جزائية
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حصد كل من فولهام وشيفيلد يونايتد النقطة الأولى له في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بتعادلهما 1 - 1 سويا اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم فولهام بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 77 وتعادل شيفيلد عن طريق بيلي شارب من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .

وحصد كل منهما نقطته الأولى في المسابقة بعدما خسر مبارياته الأربعة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وكان شيفيلد بقيادة مديثره الفني كريس وايلدر هو الفريق الأفضل في الشوط الأول وسنحت للاعبه الاسكتلندي أوليفر ماكبورني أفضل فرصة لافتتاح التسجيل في المباراة بضربة رأس ولكن الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى فولهام أبعدها ببراعة.

وحصل فولهام على ضربة جزاء في الدقيقة 56 اثر لمسة يد من جاك روبنسون داخل منطقة الجزاء ولكن ألكسندر ميتروفيتش سددها بعيدا في المدرجات.

وبعدما كسر لوكمان حاجز الصمت بتسجيل الهدف الأول لفولهام ، حصل شيفيلد على ضربة جزاء سجل منها بيلي شارب هدف التعادل قبل خمس دقائق فقط على نهاية المباراة.

كلمات دالّة

#شيفيلد, #فولهام, #إنجلترا
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