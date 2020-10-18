فياريال يتصدر مؤقتاً بثنائية فالنسيا

ارتقى فياريال لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا) عقب فوزه الثمين 2 - 1 على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد فياريال إلى 11 نقطة، ليتقدم من المركز الثامن إلى الأول، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد فالنسيا، الذي واصل بدايته الباهتة بتلقيه خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

تقدم فياريال بهدف مبكر عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، غير أن غونزالو غيديس، أحرز هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز دانيال باريخو هدف الفوز لفياريال في الدقيقة 69. وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 90، لحصوله على الإنذار الثاني.