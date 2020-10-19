أستون فيلا يخطف نقاط ليستر ويحقق فوزه الرابع توالياً

انتزع أستون فيلا فوزا دراميا على مضيفه ليستر سيتي صفر - 1 ليحقق الفوز الرابع له على التوالي في مع تبقي مباراة مؤجلة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل روس باركلي الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين أمام ليفربول حامل اللقب وبفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون المتصدر فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند تسع نقاط في المركز الرابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

ويبقى لأستون فيلا مباراة أمام مانشستر سيتي، تأجلت من الجولة الأولى لوضول الأخير إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.