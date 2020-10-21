عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

إنتر يكشف إصابة المغربي حكيمي بكورونا

المصدر: ميلان - فرانس برس
مشاركة حكيمي أمام ميلان
رابط مختصر

أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إصابة مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيغيب عن مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

وأضاف البيان "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويشكل غياب حكيمي ضربة لإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من ريال مدريد بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

كلمات دالّة

#دوري أبطال أوروبا, #حكيمي, #إنتر ميلان
إقرأ أيضاً كومان "يتحسر" على غياب بيكيه عن مباراة يوفنتوس كومان "يتحسر" على غياب بيكيه عن مباراة يوفنتوس 11:22 GMT
إقرأ أيضاً كيف تعاملت الجهات المنظمة للمسابقات حول العالم مع حالات "كورونا" ؟ كيف تعاملت الجهات المنظمة للمسابقات حول العالم مع حالات "كورونا" ؟ 14:49 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر