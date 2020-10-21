بطلان سابقان لـ "الأبطال" يتواجهان في أولى جولات الدوري الأوروبي

مع انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس، سيكون سحر المدرسة القديمة حاضرا شيئا ما من خلال المواجهة المقررة بين سلتيك الاسكتلندي وضيفه ميلان الإيطالي، البطلين السابقين لأوروبا.

وتنطلق منافسات الدوري الأوروبي في وقت يشهد أزمة بسبب تزايد معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في مختلف أنحاء أوروبا، حيث تعد جائحة كورونا بمثابة محور الجدل الرئيسي قبل انطلاق البطولة خاصة بعد الإعلان عن إصابة أكثر من 12 لاعبا من فريق الكمار الهولندي، بالعدوى.

ويفتتح ألكمار منافسات البطولة غدا بمباراته أمام نابولي الإيطالي، ولا يزال يعتزم السفر إلى إيطاليا، لكن الأمر لا يزال يتوقف على قرار السلطات المعنية.

ويلتقي كل من أرسنال وتوتنهام الإنجليزيين، فريقا نمساويا في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، حيث يحل أرسنال الذي يدربه المدير الفني ميكيل أرتيتا ضيفا على رابيد فيينا، بينما يستضيف توتنهام الذي يدربه جوزيه مورينيو، فريق لاسك لينز.

ويتأهب سلتيك للمباراة رقم 11 له أمام ميلان المتوج بطلا لأوروبا سبع مرات في تاريخه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويدرك نيل لينون المدير الفني لسلتيك، من خلال خبرته، أن فريقه عادة ما يعاني أمام الفريق الإيطالي.

ففي أربع مباريات خاضها كلاعب في صفوف سلتيك أمام ميلان ومباراتين منذ توليه منصب المدير الفني، لم يحقق سلتيك أي انتصار أمام ميلان، وإنما تلقى أربع هزائم مقابل تعادلين.

وقال لينون: "هو فريق ميلان، وهذا الاسم يحمل وزنا كبيرا في عالم كرة القدم، ناهيك عن وزنه في كرة القدم الأوروبية. لكن لاعبينا يشعرون بالحماس إزاء المواجهة. فهي دائما تخرج أفضل ما لديهم، ونتمنى أن نتمكن من الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضنا".

ويخوض ميلان مباراة الغد بثقة عالية في ظل تصدره للدوري الإيطالي، حيث حقق الفوز في المباريات الأربع الأولى بالدوري مسجلا تسعة أهداف مقابل هدف وحيد اهتزت به شباكه، حيث يواصل الفريق عروضه القوية التي بدأت في يونيو الماضي لدى استئناف منافسات الموسم الماضي بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وذكر ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أمس الأول الاثنين: "هذه النسخة من ميلان ولدت في يناير بوصول (زلاتان) إبراهيموفيتش، و(سيمون) كاير و(أليكسيس) ساليمايكيرس".

وأضاف: "بعدها تقدمنا ، وغيرنا أسلوبنا في اللعب، والآن نحقق النتائج. نرغب في تقديم عروض جيدة في الدوري الأوروبي. إنها البطولة القارية الثانية، لكننا نرغب في الفوز بها".

وينتظر مشاركة النجم السويدي إبراهيموفيتش في مباراة الغد بعد تعافيه من عدوى كورونا وكذلك تألقه الواضح وتسجيل هدفين لميلان في المباراة التي فاز فيها على إنتر ميلان 2 - 1 مطلع هذا الأسبوع في مباراة الديربي ضمن منافسات الدوري الإيطالي. ويغيب هاكان إثر إصابته في الكاحل خلال التدريبات وينتظر أن يحل مكانه براهيم دياز، لدعم إبراهيموفيتش.

أما مباراة نابولي أمام ضيفه الكمار في المجموعة السادسة، فلا يزال من المحتمل تأجيلها بقرار من السلطات الصحية المحلية، بعد أن شهد الفريق الهولندي إصابة 13 لاعبا بعدوى كورونا.

وطبقا لقواعد اليويفا، يمكن إقامة المباريات بمجرد توافر 13 لاعبا على الأقل في الفريق، وقد تردد أن الكمار مستعد للسفر إلى إيطاليا اليوم الأربعاء ببعثة تضم 17 لاعبا.

وذكر نادي الكمار في بيان :"الكمار اتبع الإجراءات بعناية في الأشهر الأخيرة. وأغلب اللاعبين المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض." واستبعد النجم الألماني مسعود أوزيل من قائمة فريق أرسنال لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل المباراة الأولى للفريق في المجموعة الثانية المقررة أمام رابيد فيينا.

ولم يشارك أوزيل، 32 عاما، في أي مباراة مع أرسنال منذ مارس الماضي، وقد اعترف المدير الفني أرتيتا، مؤخرا، بأنه من السعب عودة أوزيل من جديد إلى التشكيل الأساسي.

أما النجم الويلزي غاريث بيل، فمن المحتمل أن يشجل مشاركته في التشكيل الأساسي للمرة الأولى خلال فترته الثانية ضمن صفوف توتنهام، وذلك عندما يلتقي الفريق مع لاسك ضمن المجموعة العاشرة، كما يحتمل عودة إريك داير إلى الفريق بعد أن غاب عن المباراة التي انتهت بالتعادل مع وست هام 3 - 3 يوم الأحد الماضي.

ويغيب النجم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي عن صفوف الفريق في مباراته أمام زوريا لوهانسك الأوكراني في المجموعة السابعة، بسبب غصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، بينما يغيب زميله المدافع كاجلار سويونكو لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

وفي ظل تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا، تقرر إقامة مباراة هوفنهايم أمام ريد ستار بلغراد الصربي ضمن المجموعة الثانية عشرة، بدون جماهير.

ولا يزال أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم غائبا عن الملاعب بسبب إصابته بعدوى كورونا، طبقا لما كشفته الفحوص بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الكرواتي.

وتشهد مباريات الجولة الأولى غدا أيضا لقاء يانج بويز السويسري مع روما الإيطالي (المجموعة الأولى) وباير ليفركوزن الألماني مع نيس الفرنسي (المجموعة الثالثة) وليخ بوزنان البولندي مع بنفيكا البرتغالي (المجموعة الرابعة) وإيندهوفن الهولندي مع غرناطة الإسباني (المجموعة الخامسة) وفياريال الاسباني مع سيفاس سبور التركي (المجموعة التاسعة).