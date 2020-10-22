أبها يعرقل الهلال ويجبره على التعادل

خطف أبها نقطة ثمينة من أمام ضيفه الهلال بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ أبها المباراة بهجوم على مرمى الهلال وكاد مهاجمه التونسي سعد بقير أن يفتتح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل أبها هجومه وسنحت لمهاجمه سعد بقير فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 36 نجح البيروفي آندري كاريليو لاعب الهلال بافتتاح التسجيل حينما تلقى تمريرة من زميله الايطالي سباستيان جوفينكو ليضع الكرة في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني حاول أبها العودة سريعاً وكاد مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً ذكية إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 55 تمكن التونسي سعد بقير مهاجم أبها من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال سريعاً وسنحت للاعبه الإيطالي جوفينكو فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة محققة لأبها بعدما انفرد مهاجمه سعد بقير بمرمى الحارس عبدالله المعيوف ومرر الكرك لزميله فهد الجميعة الذي كان أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وكثّف الهلال محاولاته في الدقائق الأخيرة وسنحت لمهاجمه السوري عمر خربين فرصة خطيرة بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السوري عمر خربين ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وحصل أبها على نقطته الأولى ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً.