التعاون يعمّق جراح النصر ويذيقه مرارة الخسارة الثانية

عمّق التعاون جراح ضيفه النصر بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي عقب فوزه بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون في اقتناص 3 نقاطٍ ثمينة على الرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 9 عقب طرد لاعبه ريّان الموسى.

وبدأت المباراة بضغط نصراوي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما سدد لاعبه علي الحسن كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أنه أصابت القائم.

وعند الدقيقة 9 اضطر التعاون لإكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ريّان الموسى لدخوله الخشن على لاعب النصر خالد الغنّام بعد العودة لتقنية الفيديو.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي تلقى تمريرة من زميله خالد الغنّام ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو آنجوس الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني ظهر التعاون بشكل مغاير بعدما فرض سيطرته على الرغم من النقص وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البوروندي سيدريك أميسي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 63 تمكن الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله السنغالي عبدالله ساني ليضع الكرة في الشباك.

وحاول النصر العودة سريعاً بعدما شن هجوماً مكثفاً على التعاون وسنحت له فرصة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وصلت سهلة للحارس كاسيو.

ورد التعاون بهجمة مرتدة منظمة حينما مرر لاعبه أميسي تمريرة مميزة لزميله عبدالله ساني الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، وبقي النصر بلا نقاط ليتذيل الترتيب مؤقتاً.