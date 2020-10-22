إيفرتون وأستون فيلا يسعيان لمواصلة انطلاقتهما المثالية في الدوري

يتطلع فريقا إيفرتون وأستون فيلا للبقاء في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومواصلة بدايتهما غير المعتادة، مع انطلاق مباريات الجولة السادسة من البطولة، بينما تسعى الفرق الكبرى بالدوري لتقليص الفارق.

ويحل إيفرتون، الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة ولم يخسر في أي لقاء بالدوري هذا الموسم، ضيفا على ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف أستون فيلا، صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة والذي حقق الفوز في مبارياته الأربعة بالدوري، فريق ليدز يونايتد، الذي صعد مؤخرا للدوري الممتاز، غدا الجمعة. ويأتي خلفهما فريق ليفربول، حامل اللقب، الذي يواجه شيفيلد يونايتد بعد غد السبت، حيث يسعى ليفربول للتخلص من فقدان جهود فيرجيل فان ديك بسبب الإصابة.

وسيكون إيفرتون مضطرا لإجراء تغييرا في هذه الجولة، بعد إيقاف ريتشارليسون عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ليفربول الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2 - 2. ولعب آلان، لاعب خط وسط إيفرتون، دورا كبيرا في أفضل بداية لإيفرتون في الدوري منذ موسم 1969 - 1970. وانضم اللاعب البرازيلي لإيفرتون من فريق نابولي، الذي دربه كارلو أنشيلوتي من قبل، في الصيف وهو مقتنع أنه وزملائه بالفريق مازال بإمكانهم التطور.

وقال للموقع الرسمي لإيفرتون :" أتواجد هنا منذ أكثر من شهر وكنت أعمل يوميا في التدريبات على مختلف الجوانب، كل يوم هو فرصة للتعالم وهي حالة من التدريب بقوة، والاستماع لما يقوله المدرب".

وأضاف :"أعتقد أن كل يوم يمكننا أن نتحسن أكثر فأكثر. أعتقد، مع المضي قدما، سنكون متزامنين تماما مع بعضنا البعض، وسنكون قادرين على تحقيق أقصى استفادة من بعضنا البعض كفريق".

وأصبح فريق أستون فيلا هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي حقق العلامة الكاملة، من بينها الفوز الكبير على ليفربول 7 - 2 يوم 4 أكتوبر.

ويستضيف رجال دين سميث فريق ليدز بملعب فيلا بارك غدا الجمعة، وهم يعلمون أنهم سيواجهون معركة صعبة أمام الفريق الذي يدربه مارسيلو بييلسا.

وقال سميث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء للحديث عن اللقاء :" شاهدت مبارياتهم الخمسة حتى الآن، وهم فريق تنافسي للغاية".

وأضاف :"سيحققون انتصارات أكثر من الهزائم التي سيتلقونها هذا الموسم- هذا مؤكد. إنه أكثر الفرق جاهزية بدنية في الدوري، وكل فريق واجه ليدز حتى الآن حقق أعلى أرقامه خلال هذه المباراة، توجد أخلاقيات عمل معينة هناك، ولكن هناك أيضا العديد من المميزات".

وأكد سميث إنه سعيد ببداية فريقه في الدوري هذا الموسم، ولكنه قال أيضا أنهم لن يتوقفوا عند هذا الأمر كثيرا، وقال :"لن ننظر إلى هذا الحد البعيد. ننظر لكل مباراة على حدة. خضنا أربع مباريات من أصل 38 مباراة في الدوري".

وأضاف :" كانت بداية عظيمة، فزنا بالمباريات الأربعة، ولكن مازال الطريق طويلا. يتعين علينا فقط التركيز على مباراتنا المقبلة".

ويأمل يورغن كلوب،مدرب ليفربول، أن يساهم الفوز الذي حققه فريقه خارج ملعبه على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، في تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد عندما يواجهه بعد غد السبت.

ويأمل كلوب أن يعود المدافع جويل ماتيب بعدما غاب عن الفريق أمام أياكس، وقد يدخل لاعب خط الوسط تياغو ألكانتارا حسابات المدرب بعد أن أصيب بكدمة من تدخل ريتشارليسون عليه في الجولة الماضية.

وقال كلوب :" مباراة السبت، تحدي مختلف تماما، نواجه شيفيلد يونايتد بعد أن حصلوا على راحة كافية. ونحن بحاجة للتعافي حاليا بشكل سريع، لنكون جاهزين لتلك المباراة".

ويحل مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة ويحتل المركز الحادي عشر بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الثالث، ضيفا على ويستهام يوم السبت، بدون لاعب خط الوسط فرناندينيو، الذي يغيب عن الفريق لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة.

ويلتقي فريق أرسنال، صاحب المركز الخامس، مع ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع، وينتظر أن تشهد المباراة عودة جيمي فاردي لاعب ليستر بعد شفائه من الإصابة.

ويصطدم مانشستر يونايتد بفريق تشيلسي، فيما يلعب وولفرهامبتون، صاحب المركز السادس، مع نيوكاسل، بينما يلتقي توتنهام، صاحب المركز السابع، مع بيرنلي يوم الاثنين المقبل. كما يلعب فولهام مع كريستال بالاس، ويلتقي برايتون مع وست بروميتش.