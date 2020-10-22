دورتموند يأمل مواصلة الصدارة في ديربي "الرور"

يلتقي فريقا بوروسيا دورتموند وشالكه في أول مباراة ديربي بالموسم بعد غد السبت في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويعد موقف الفريقين في الدوري مختلفا تماما حيث يتطلع دورتموند بالفعل لاحتلال صدارة الترتيب، فيما حصد شالكه أول نقطة له هذا الموسم في الجولة الماضية بعدما تعادل مع يونيون برلين 1 - 1، ليضيف مباراة أخرى إلى سلسلة المباريات العشرين التي فشل في تحقيق أي فوز خلالها.

وفي ذات اليوم يلتقي لايبزيغ، متصدر جدول الترتيب، مع هيرتا برلين، حيث يهدف لايبزيغ للفوز بهذه المباراة للحفاظ على الصدارة خاصة وأن بايرن ميونخ يلاحقه بقوة. ويبتعد بايرن عن الصدارة بفارق نقطة واحدة وهو على موعد على ملعبه مع مواجهة آينتراخت فرانكفورت في ذات اليوم.

وسيحاول بوروسيا دورتموند أن يستعيد توازنه بعد الخسارة 1 - 3 أمام لاتسيو في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، والتي قدم خلالها الفريق أداء ضعيفا وفقا لوصف ماركو رويس قائد الفريق. وقال:"يجب أن نكون كلنا حاضرين. إذا فقد لاعبا أو اثنين تركيزهما، بالتالي ستصبح الأمور أصعب. كانت هذه القضية أمام لاتسيو".

في البوندسليغا، يحاول دورتموند بالفعل الوصول لقمة جدول الترتيب، حيث أنه يملك تسع نقاط مثله مثل بايرن، كما أنه يبتعد بفارق نقطة عن لايبزج المتصدر.

وقال سيبستيان كيل مسؤول دورتموند عقب مباراة لاتسيو :" تنتظرنا معركة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع. يدخل شالكه المباراة بمشاعر مختلفة عن لاتسيو، يجب أن نقدم أنفسنا بشكل مختلف للغاية. وإلا ستكون الأسابيع القليلة المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لنا".

وبالفعل يدخل شالكه المباراة بمزاج مختلف عن لاتسيو. لم يحقق الفريق الفوز في 20 مباراة متتالية ويبحث عن حصد أي نقاط خاصة وأنه حصد أول نقطة له في الجولة الماضية ولكنه يبقى في المنطقة المهددة بالهبوط.

وقال المدرب مانويل باوم عقب التعادل مع يونيون برلين :" أعتقد أنها كانت مباراة مختلفة، الشغف، القتال. كان رد فعل جيد من الفريق، ولكننا نتفهم أيضا أننا نحتاج للتطوير بكل تأكيد".

وأكد كارستين كرامر المدير الإداري لدورتموند أن مباراة الديربي ستقام أمام 300 مشجعا بسبب ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكانت بداية لايبزج في دوري أبطال أرووبا جيدة، حيث فاز على باشاك شهير التركي 2 - صفر يوم الثلاثاء الماضي. ولكن، المدرب جوليان ناغلسمان لم يكن سعيدا للغاية بالنتيجة.

وقال عقب المباراة :" لعبنا حتى الآن خمس مباريات بأداء جيد للغاية. واليوم لم يكن الأداء جيدا" موضحا أن بعض اللاعبين يشعرون بإرهاق في وقت مبكر من الموسم.

و يعول لايبزيغ على أنجلينو من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، حيث سجل الجناح الأيسر هدفين في مواجهة باشاك شهير وهدف آخر في المباراة التي فاز بها لايبزيغ على أوغسبورغ 2 - صفر في الجولة الماضية من البوندسليغا.

وقال ناغلسمان :" إنه يجسد نوعية اللاعب التي أحبها. يمكنه أن يلعب في مراكز مختلفة بدون مشكلة". ويأتي خلف لايبزيغ مباشرة فريق بايرن الذي يسعى هو الآخر لانتزاع صدارة الترتيب. وجاءت بداية فريق بايرن في حملة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا ناجحة للغاية بعد أن فاز على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة أمس الأربعاء.

وقال المدير الفني فليك عقب المباراة :"سجلنا أربعة أهداف رائعة، كل هدف أجمل من الآخر. استمتعنا ببداية دوري أبطال أوروبا. كان من المهم أن نحقق الفوز في المباراة الأولى، بكل تأكيد أردنا تحقيق هذا".

وخلال مواجهة فرانكفورت بعد غد السبت، سيفتقد بايرن مرة أخرى لجهود سيرج نابري، الذي أصيب بفيروس كورونا. ولكن يبدو أن الفريق بين أياد أمينة بعد الأداء الرائع من كينغسلي كومان في مباراة أتلتيكو، والذي سجل هدفين وصنع هدفا".

وقال كومان :" نحن فريق جيد للغاية ونلعب بشكل جيد للغاية سويا. أتمنى أ، نواصل السير على نفس النهج".

ويفتتح فريقا شتوتغارت وكولون مباريات هذه الجولة غدا الجمعة. وفي بقية المباريات التي تقام يوم السبت يلتقي يونيون برلين مع فرايبورغ وماينز مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وفي المباريات التي تقام يوم الأحد المقبل، يلتقي فولفسبورغ مع أرمينيا بيلفيد ويحل هوفنهايم ضيفا على فيردر بريمن، فيما يختتم فريقا باير ليفركوزن وأوغسبورغ مباريات هذا الجولة يوم الاثنين.