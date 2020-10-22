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سيتي يفقد فيرناندينيو 6 أسابيع

المصدر: لندن - د ب أ
أصيب أمام بورتو
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يفتقد نادي مانشستر سيتي جهود لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو لنحو ستة أسابيع بسبب الإصابة في الساق.

وخرج فرناندينيو، 35 عاما، مصابا في نهاية المباراة التي فاز فيها سيتي على بورتو البرتغالي 3 - 1 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 85. وقال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي بعد المباراة "إنها أنباء سيئة".

وأضاف "إنها مشكلة في ساقه، أعتقد أنه سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ، إنها صدمة كبيرة بالنسبة لنا بالنظر إلى المباريات الكثيرة التي تنتظرنا".

كلمات دالّة

#غوارديولا, #فيرناندينيو, #مانشستر سيتي
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