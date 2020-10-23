الفيصلي يحقق فوزاً صعباً على الباطن

حقق الفيصلي أول 3 نقاط هذا الموسم عقب فوزه أمام ضيفه الباطن 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للفيصلي الذي سجّل هدفاً بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه أحمد العنزي، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وواصل الفيصلي هجومه ونجح مهاجمه جوليو تافاريس بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة من زميله اسماعيل عمر ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الباطن.

وفي الشوط الثاني تمكن الباطن من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقة واحدة فقط بعدما تلقى لاعب حسن شراحيلي كرة بالخطأ من مدافع الفيصلي محمد قاسم ليحولها بكرة مقصية لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفرض الفيصلي سيطرته وكثّف هجومه وتمكن مهاجمه محمد الصيعري من تسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله الكازاخستاني ألكسندر ميركل برأسه لتستقر في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وبقي الباطن بلا نقاط ليحتل المركز قبل الأخير.