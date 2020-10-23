عوض خميس ينقذ الرائد من الخسارة أمام الشباب

خطف الرائد تعادلا مثيرا من ضيفه الشباب 2 - 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد عن طريق جلال داوودي من ضربة جزاء في الدقيقة، قبل أن يسجل الأرجنتيني إيفر بانيغا هدف التعادل للشباب بالطريقة ذاتها في الدقيقة 38. وفي الدقيقة 62 نجح كريستيان غوانكا في تسجيل الهدف الثاني للشباب، قبل أن يخطف عوض خميس التعادل للرائد في الدقيقة 89.

ورفع الرائد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام الشباب صاحب المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، تغلب القادسية على ضيفه ضمك 2 - 1.

وتقدم ريس ويليامز للقادسية في الدقيقة 66، قبل أن يسجل إبراهيم الشنيحي هدف التعادل لضمك في الدقيقة 69، لكن دانيلو أسبريا سجل هدف الفوز للقادسية من ضربة جزاء في الدقيقة 78. وشهدت المباراة تعرض ستانلي أوهاويتشي لاعب القادسية للبطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي ضمك.

ورفع القادسية رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن، فيما بقي ضمك بدون رصيد من النقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).