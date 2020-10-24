الاتفاق ينتصر على العين ويشارك الأهلي الصدارة

واصل الاتفاق مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب على ضيفه العين 2-1، في المواجهة التي احتضنها مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق الذي وضحت رغبته بتسجيل هدفٍ مبكر، حينما سدد مهاجمه السنغالي سليمان دوكارا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد مزيد الذي تصدى لها.

وواصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه التونسي نعيم السليتي بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 12، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سليمان دوكارا ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتفاق هجومه وسنحت للاعبه نعيم السليتي فرصة خطيرة، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تغير أداء العين وفرض سيطرته على المباراة، وتمكن لاعبه الجزائري سفير تايدر من تسجيل هدف التعادل للعين عند الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل العين هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي جيترسون، الذي تلقى تمريرة من زميله مونتاري ليواجه المرمى، ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف العين هجومه وأهدر مهاجمه جيترسون هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله سفير تايدر، ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 89 تمكن لاعب الاتفاق ابراهيم محنشي من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد متابعته لتسديدة زميله حامد الغامدي العائده من الدفاع ليضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 6 نقاط، ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي العين بلا نقاط ليبقى في المركز 14.