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السوري جهاد الحسين يعتزل كرة القدم

المصدر: العربية.نت
من مشاركته في اللقاء السابق
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قرر السوري جهاد الحسين لاعب فريق الرائد اعتزال كرة القدم رسمياً، وذلك بعد أن شارك في مباراة الشباب يوم الجمعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة الرائد إبعاد الحسين عن اللعب في الفريق من أجل تسجيل اللاعب الصربي نيمانيا نيكوليتش قبل إغلاق فترة التسجيل، بعد أن جددت عقده لمدة موسم واحد بعد نهاية موسم 2019 - 2020، حيث سيكمل عقده الحالي كمساعد للمدرب البلجيكي بيسنك هاسي في نادي الرائد.

وكان جهاد الحسين انضم لصفوف نادي الرائد قادمًا من فريق التعاون في عام 2019، وكان قد توج مع التعاون بلقب كأس الملك في عام 2019 على حساب الاتحاد.

كلمات دالّة

#جهاد الحسين, #الرائد, #الدوري السعودي
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