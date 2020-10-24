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إنتر يعود للانتصارات بثنائية في مرمى جنوى

المصدر: روما - د ب أ
سجل لوكاكو الهدف الأول
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عاد فريق إنتر ميلان لطريق الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه جنوى 2 - صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 64، وأضاف دانيو دي أمبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 79. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى عشر نقاط وقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الأول لإنتر بعد التعادل أمام لاتسيو 1 - 1 والخسارة أمام ميلان 1 - 2، وهو الفوز الثالث لإنتر في الدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لجنوه هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، علما أن له مباراة مؤجلة أمام تورينو.

كلمات دالّة

#الدوري الإيطالي, #إنتر ميلان, #جنوى
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