بايرن ميونخ يسحق فرانكفورت بخماسية نظيفة

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) قاد بها بايرن ميونخ إلى الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 - صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحافظ لايبزيغ على موقعه في الصدارة بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 - 1 كما تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه ماينز 3 - 2 بينما تعادل يونيون برلين مع فرايبورغ 1 - 1. ورفع بايرن ميونخ، المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة لكنه ظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند ثماني نقاط.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الثلاثة لبايرن في الدقائق العاشرة و26 و61 ثم أضاف ليروي ساني والمهاجم الإنجليزي الشاب جمال موسيالا الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 73 و90.

وعزز ليفاندوفسكي بذلك موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليغا رافعا رصيده إلى عشرة أهداف. وحقق لايبزج انتصاراً صعباً أمام ضيفه هيرتا برلين 2 - 1 ليحافظ على صدارة الدوري. وافتتح جون كوردوبا التسجيل لهيرتا برلين في الدقيقة التاسعة لكن لايبزيغ أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق أوباميكانو. وظل التعادل قائمة حتى الدقيقة 76 ثم نجح لايبزيغ أخيرا في خطف هدف الفوز، وسجله مارسيل سابيتسر من ضربة جزاء.

وعانى هيرتا برلين من النقص العددي في صفوفه بعد طرد ديوفايسك زيفاويك في الدقيقة 50 لحصوله على الإنذار الثاني، كما شهدت الثواني الأخيرة طرد زميله جيسيك نجانكام. وتلقى هيرتا برلين بذلك الهزيمة الرابعة له مقابل انتصار واحد ليتجمد رصيد الفريق عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ انتصارا مثيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه ماينز 3 - 2 ليرتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، وييظل ماينز بدون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر الأخير. وافتتح لارس ستيندل التسجيل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 15 ثم رد ماينز بهدفين سجلهما جون فيليب ماتيتا في الدقيقتين 23 و36. وحسم مونشنغلادباخ المباراة لصالحه خلال آخر ربع ساعة، حيث تعادل بهدف سجله جوناس هوفمان من ضربة جزاء في الدقيقة 76 ثم سجل ماتياس جينتير هدف الفوز 3 - 2 للفريق في الدقيقة 83.

وتعادل فرايبورغ مع مضيفه يونيون برلين 1 - 1 ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف يونيون برلين صاحب المركز التاسع. وتقدم فرايبورغ في الدقيقة 34 بهدف سجله فينسينزو جريفو ثم تعادل يونيون برلين بعدها بدقيقتين فقط عن طريق روبرت أندريش.