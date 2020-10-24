سامبدوريا يعرض أتالانتا لخسارته الثانية

تلقى فريق أتالانتا خسارته الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب سقوطه أمام سامبدوريا 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وتقدم سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما فابيو كوالياريلا ومورتن تورسبي في الدقيقتين 13 و59، قبل أن يقلص أتالانتا الفارق بتسجيل هدف عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، إلا أن جاكوب جانكتو سجل الهدف الثالث لسامبدوريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وتوقف رصيد أتالانتا عند تسع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لأتالانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث على التوالي لسامبدوريا مقابل الخسارة في مباراتين.