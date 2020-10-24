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لجنة الانضباط تغرم الوحدة وفرانكو ضمك ومادو

المصدر: العربية.نت
مادو من مباراته أمام الفتح
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت عدة عقوبات على نادي الوحدة ولاعبي نادي النصر وضمك.

وأصدرت اللجنة قرارا بإلزام كريستيان فرانكو لاعب نادي ضمك بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بالإضافة للإيقاف التلقائي، بعد استخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب من نادي الرائد.

وأضافت اللجنة بإلزام نادي الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بعد تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والثاني من مباراته أمام القادسية.

واختُتمت القرارات بتغريم عبدالله مادو مدافع نادي النصر 20 ألف ريال لغيابه عن المنطقة الإعلامية بعد مباراة فريقه أمام الفتح في أولى جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة.

كلمات دالّة

#الوحدة, #مادو, #ضمك
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