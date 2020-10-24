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ليدز يذيق أستون فيلا تعثره الأول بثلاثية بامفورد

المصدر: لندن - د ب أ
الهدف الثالث
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قاد باتريك بامفورد فريقه ليدز يونايتد للفوز على أستون فيلا 3 - صفر، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل بامفورد ثلاثية فريقه في الدقائق 55 و 67 و 74، ليفرض نفسه كنجم المباراة بدون منازع.

ونجح ليدز في إلحاق الخسارة الأولى بأستون فيلا هذا الموسم، بعدما كان الأخير (إلى جانب إيفرتون) الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة هذا الموسم منذ انطلاقه في سبتمبر الماضي.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

كلمات دالّة

#الدوري الإنجليزي, #ليدز, #أستون فيلا
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