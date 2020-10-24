هنريكي ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الفتح

أنقذ البرازيلي برونو هنريكي لاعب الاتحاد فريقه من خسارةٍ محققة بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 واحتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في ختام المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي خلال النصف ساعة الأولى على أداء الفريقين وخاصة الفتح الذي أعتمد على إغلاق مناطقه الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية مواطنه برونو هنريكي برأسه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وفي الشوط الثاني تحولت الأفضلية للفتح الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي بنجاح.

وواصل الفتح هجومه وتمكن لاعبه حسن الحبيب من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ قبل دخول الكرة للمرمى.

وعند الدقيقة 64 تمكن مهاجم الفتح علي الزقعان من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله حسن الحبيب بقدمه في شباك الحارس البرازيلي مارسيو غروهي.

ولم يتوقف هجوم الفتح وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد لاعبه المغربي مراد باتنه كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله حمدان الشمراني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه غاري رودريغز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله هارون كمارا ليواجه المرمى ويضع الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 90+3 تمكن البرازيلي برونو هنريكي لاعب الاتحاد من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله غاري رودريغز ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وارتفع رصيد الاتحاد إلى نقطة ليتقدم إلى المركز 11.