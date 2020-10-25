الصربي نيكوليتش مهاجماً للرائد

وقعت إدارة نادى الرائد برئاسة فهد المطوع مع المهاجم الصربي نيمانيا نيكوليتش قادما من صفوف فريق بارتيزان بلغراد بعد فترة إعارة بقميص سوبوتيكا.

وأعلن الرائد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنهاء إجراءات التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب الصربي نيمانيا نيكوليتش قادماً من بارتيزان الصربي، ليكون المحترف الأخير بدلاً من المعتزل مؤخرا جهاد الحسين.

وتعادل الرائد مع نظيره الشباب بنتيجة 2-2 في المباراة التى جمعت بين الفريقين يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، ويحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 4 نقاط.