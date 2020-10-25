عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

الصربي نيكوليتش مهاجماً للرائد

المصدر: العربية.نت
من فترته السابقة
رابط مختصر

وقعت إدارة نادى الرائد برئاسة فهد المطوع مع المهاجم الصربي نيمانيا نيكوليتش قادما من صفوف فريق بارتيزان بلغراد بعد فترة إعارة بقميص سوبوتيكا.

وأعلن الرائد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنهاء إجراءات التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب الصربي نيمانيا نيكوليتش قادماً من بارتيزان الصربي، ليكون المحترف الأخير بدلاً من المعتزل مؤخرا جهاد الحسين.

وتعادل الرائد مع نظيره الشباب بنتيجة 2-2 في المباراة التى جمعت بين الفريقين يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، ويحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 4 نقاط.

كلمات دالّة

#الرائد, #بارتيزان, #الدوري السعودي
إقرأ أيضاً هنريكي ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الفتح هنريكي ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الفتح 19:09 GMT
إقرأ أيضاً القادسية يتعاقد مع أحمد الفريدي موسماً واحداً القادسية يتعاقد مع أحمد الفريدي موسماً واحداً 20:53 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر