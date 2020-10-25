القادسية يتعاقد مع أحمد الفريدي موسماً واحداً

أعلن القادسية المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والصاعد حديثاً، تعاقده مع أحمد الفريدي لمدة موسم واحد.

وكتب القادسية، صاحب المركز التاسع، عبر حسابه على تويتر "أتمت إدارة النادي التعاقد مع أحمد الفريدي لمدة موسم واحد".

وكان الفريدي، 32 عاما، رحل عن النصر العام الماضي بالتراضي، لينتقل إلى مليلية الإسباني قبل عودته للدوري السعودي عن بوابة القادسية.

وسبق للفريدي اللعب لأندية الهلال والاتحاد والنصر قبل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

ويستضيف القادسية نادي التعاون يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.