الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو

وقعت إدارة نادي الهلال يوم السبت مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادماً من صفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي دون الكشفة عن مدة التعاقد.

وسبق لفييتو اللعب لعدة أندية أوروبية بارزة بعد بدايته في راسينغ كلوب الأرجنتيني، مثل أندية فياريال وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية الإسبانية، قبل اللحاق بفولهام الإنجليزي لمدة قصيرة والاستقرار في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومنذ مطلع الموسم الحالي في البرتغال، شارك فييتو في 3 لقاءات دورية سجل خلالها هدفا وصنع مثله، فيما مثل الفريق لمباراتين في الدوري الأوروبي صنع خلالها هدفا واحدا.