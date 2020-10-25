برشلونة يعلن إصابة كوتينيو

تعرض لاعب وسط برشلونة فيليب كوتينيو لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة القمة المحلية (الكلاسيكو) والتي انتهت بهزيمة النادي الكتالوني 3-1 أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وستعني الإصابة غياب اللاعب البرازيلي عن مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بطل إيطاليا الأربعاء المقبل. وأهدر كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة فرصة كبيرة لمنح فريقه التقدم عند تعادل الفريقين 1-1 أمس السبت.

وقدم اللاعب البرازيلي أداء جيدا في موسمه الأول في صفوف برشلونة بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا مع بايرن ميونيخ وأحرز هدفين وهيأ هدفين آخرين خلال ست مباريات رسمية حتى الآن.

وقالت صحيفة إس إن كوتينيو ربما يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة وبالتالي فإنه مرشح لعدم الظهور في المواجهة المقبلة في ملعب يوفنتوس إضافة إلى مباراتي برشلونة المحليتين في مواجهة ألافيس وريال بيتيس إلى جانب مباراة أخرى في دوري الأبطال أمام دينامو كييف الأوكراني بعد ذلك.

وربما تكون إصابة كوتينيو بمثابة أخبار طيبة بالنسبة لزميليه أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي اللذين استبعدا من تشكيلة البداية في مواجهة ريال مدريد.