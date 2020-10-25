كونتي: أشعر بالأسف لكثرة الأسئلة عن إريكسن

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إنه بات يشعر بالملل من تكرار مطالبته بالحديث عن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، وذلك عقب ظهور لاعب الوسط بشكل متواضع خلال الفوز 2-صفر على جنوى اليوم السبت.

ولم يترك إريكسن البصمة المنتظرة منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير في يناير، وتحسن أداء الفريق بوضوح منذ مشاركة نيكولو باريلا بدلا منه بعد مرور ساعة من اللعب اليوم.

وقال كونتي في مقابلة تلفزيونية "أشعر بالأسف بسبب تركيزكم المستمر على مسألة إريكسن، أنتم تشيرون وتسألوني باستمرار عن إريكسن منذ العام الماضي. إنه لاعب كرة القدم يلعب عندما يستحق، وعندما لا يستحق فهو لا يلعب".

وأضاف "لقد تابعنا خصائصه، ونحاول وضعه في أفضل ظروف ممكنة. أحيانا يكون مميزا وأحيانا يقل الأمر. إنه إيجابي ونحن نحاول مساعدته على زيادة شراسته وهو يبذل مجهودا كبيرا".

وتابع "أشعر بالانزعاج بالحديث باستمرار عن إريكسن. إنه لا يمثل مشكلة لنا. ليس من مصلحة إنتر أو اللاعب أو أنا مواصلة الحديث عنه". وأكد كونتي أن إنتر سيطر على اللقاء من البداية وحتى النهاية.



وقال مدرب إنتر "لقد دخلنا المباراة لأخذ زمام المبادرة كما فعلنا في مباريات أخرى. أحيانا تتقدم بشكل مبكر وأحيانا تحتاج إلى وقت أطول. اليوم لم يسدد منافسنا أي كرة على المرمى وخرجنا بشباك نظيفة".