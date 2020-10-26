النصر الجريح يبحث عن إعادة توازنه أمام أهلي جدة

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء صوب استاد مدينة الملك عبدالله " الجوهرة المشعة" والذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع أهلي جدة أمام ضيفه النصر في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وقرر اتحاد القدم السعودي استئناف مسابقة كأس الملك يوم 27 أكتوبر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، التي أوقفت المنافسات المحلية ما بين شهر مارس وحتى أغسطس.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع أهلي جدة لاستغلال ظروف ضيفه النصر وتحقيق فوزٍ يؤهله لنهائي كأس الملك.

ويعيش الأهلي أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلوفيتش حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف عن المتصدر الاتفاق.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزين متتاليين أمام مضيفه الباطن وضيفه الوحدة بذات النتيجة 1-صفر، في مستهل مبارياته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل فلادان أن يواصل فريقه ذات الأداء الذي قدمه في بداية مشواره بالدوري، حيث من المتوقع أن يدفع بالمهاجم الروماني ألكسندر ميتريتا ليكون بجانب المهاجم السوري عمر السومة، لاسيما وأنه نجح بتسجيل هدف الفوز بشباك الوحدة في مشاركته الأول مع الفريق.

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وأكمل الأهلي عقد لاعبيه الأجانب بعدما تعاقدت إدارته في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية مع الغاني صامويل أوسو لاعب الفيحاء السابق ليكون بجانب الروماني ميتريتا والسوري عمر السومة والصربي فييسا والمغربي إدريس فتوحي والبرازيلي لوكاس ليما والألماني ماركو مارين.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور عقب فوزه أمام الجندل في الدور 64 وفاز على النجوم في الدور 32 وفاز على الفيحاء في الدور ثمن النهائي وفاز على الوحدة في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يسعى النصر لتضميد جراحه الغائرة والمضي قدماً نحو نهائي كأس الملك إذ يبحث النصر عن بطولته الأولى منذ أكثر من 40 عاماً.

وبدأ النصر الدوري ببدايةٍ سيئة للغاية عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام ضيفه الفتح 2-1، وأمام مضيفه التعاون بهدف نظيف.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبيه عبدالفتّاح عسيري والمدافع علي لاجامي، في حين لا تزال مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط غير مؤكدة حيث لم يتلقوا التصريح الطبي حتى الآن.

ولن يتمكن فيتوريا من الاستفادة من لاعبيه المدافع البرازيلي مايكون بيريرا والأرجنتيني بيتي مارتينيز وسلطان الغنّام بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع فيتوريا بلاعبه البرازيلي بيتروس والذي أعادت إدارة النصر قيده بالفريق مرة أخرى ليكون بديلاً للمهاجم أحمد موسى والذي انتهت علاقته بالنصر.

وحاولت ادارة النصر إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد تعاقدها مع مهاجم الرائد رائد الغامدي والذي انتقل للفريق بنظام الإعارة في صفقة تبادلية بينه وبين عبدالفتّاح آدم الذي انتقل للرائد.



ووصل النصر الى هذا الدور عقب فوزه أمام عفيف في الدور 64 وفاز على البكيرية في الدور 32 وفاز على ضمك في الدور ثمن النهائي وفاز على العدالة في الدور ربع النهائي.