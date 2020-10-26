قبل قمة برشلونة.. كولوسيفسكي ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام فيرونا

أنقذ اللاعب البديل دايان كولوسيفسكي فريقه يوفنتوس من السقوط في فخ الهزيمة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم وانتزع له تعادلا صعبا وثمينا 1 - 1 مع ضيفه فيرونا اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

والتعادل هو الثاني على التوالي ليوفنتوس والثالث في خمس مباريات خاضها الفريق حتى الآن رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة التي احتكر لقبها على مدار المواسم التسعة الماضية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام أتالانتا وسامبدوريا ، ورفع فيرونا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل البديل أندريا فافيلي هدف التقدم لفيرونا في الدقيقة 60 وتعادل البديل كولوسيفسكي ليوفنتوس في الدقيقة 77 .

وتمثل المباراة إنذارا جديدا ليوفنتوس ، الذي تعادل بنفس النتيجة مع كروتوني في مطلع الأسبوع الماضي ، قبل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا علما بأن يوفنتوس افتتح مسيرته في دوري الأبطال هذا الموسم بالفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 - صفر.

ورغم استحواذ يوفنتوس على الكرة بشكل أكبر من ضيفه في بداية المباراة ، فشل فريق "السيدة العجوز" في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى فيرونا في ظل الدفاع المنظم والقوي من قبل الضيوف حيث بدا فيرونا أكثر اتزانا من منافسه.

شن يوفنتوس أكثر من محاولة هجومية منذ الدقيقة الأولى وحاول السيطرة على منطقة المناورات في وسط الملعب لكنه اصطدم بأداء منظم من الضيوف حيث أجاد لاعبو فيرونا الانتشار في الملعب وحرموا يوفنتوس من فرض السيطرة المطلقة على مجريات اللعب. كما شكلت الهجمات المرتدة السريعة لفيرونا إزعاجا شديدا لدفاع يوفنتوس بفضل سرعة إبريما كولي ونيكولا كالينيتش. وسجل كولي هدفا لفيرونا في الدقيقة 16 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ومن أول هجمة سريعة منظمة ليوفنتوس ، كاد فيدريكو برناردسكي يسجل هدف التقدم للفريق في الدقيقة 21 لكنه أنهى الهجمة بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ماركو سيلفستري وأخرجها لركنية. وشكلت الركنية بعض الخطورة على مرمى فيرونا ثم وصلت الكرة إلى باولو ديبالا على حدود المنطقة لكنه سددها خارج المرمى.

ورد فيرونا بهجمة خطيرة في الدقيقة 23 أنهاها كالينيتش بتسديد الكرة خارج المرمى أيضا. وشهدت الدقيقة 33 فرصة أخرى خطيرة ليوفنتوس عندما قطع لاعبوه الكرة من فيرونا وشنوا هجمة سريعة ومرر منها ألفارو موراتا الكرة بينية إلى ديبالا الخالي تماما من الرقابة ولكن التمريرة كانت طويلة نسبيا ولحق بها ديبالا لكنه سددها من زاوية صعبة للغاية وتصدى لها فيدريكو تشيكيريني مدافع فيرونا. وعاند الحظ يوفنتوس في الدقيقة التالية اثر فرصة خطيرة لم يلحق خلالها برناردسكي بالكرة.

وفي الدقيقة 37 ، شن يوفنتوس هجمة سريعة ومرر موراتا الكرة من الناحية اليمنى لكن برناردسكي تعرض لجذب أمام مرمى فيرونا وأشار الحكم باستمرار اللعب.

وواصل الحظ عناده ليوفنتوس في الدقيقة 41 وحرمه من هدف التقدم اثر هجمة منظمة سريعة وصلت فيها الكرة إلى خوان كوادرادو ليسددها مباشرة قوية من داخل حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من العارضة. ولكن يوفنتوس لم ييأس وواصل محاولاته وكاد يخرج من الشوط الأول متقدما بهدف سجله موراتا في الدقيقة 45 عندما قطع أدريان رابيو الكرة من لاعبي فيرونا في وسط الملعب ومررها إلى كوادرادو الذي مررها أمامية إلى موراتا الذي لعبها ساقطة (لوب) فوق الحارس لتخترق الكرة المرمى. ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدا أن تراجع مستوى يوفنتوس في بعض فترات الشوط الأول وخاصة اللاعب خوان كوادرادو وغياب فيدريكو كييزا للإيقاف والبرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة بفيروس كورونا أثار مطامع فيرونا في المباراة حيث كثف الفريق هجومه في بداية الشوط الثاني.

وأجرى فيرونا ثلاثة تغييرات تنشيطية في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وكان أبرزها في الدقيقة 55 بنزول أندريا فافيلي وخروج نيكولا كالينيتش.

وأثمر التغيير عن هدف التقدم في الدقيقة 60 بتوقيع البديل فافيلي اثر هجمة سريعة لفيرونا وصلت منها الكرة إلى فافيلي داخل منطقة جزاء يوفنتوس ليحرز منها هدف التقدم ببراعة. وخرج فافيلي بعدها مصابا.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي يوفنتوس الذين سعوا لتعديل النتيجة لكن هجماتهم افتقدت للدقة والتركيز في مواجهة الدفاع المنظم من فيرونا. وفي المقابل ، عاد فيرونا تدريجيا لمبادلة مضيفه الهجمات.

وأنهى موراتا هجمة سريعة منظمة ليوفنتوس بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أمسك الكرة بثبات. وواصل الحظ عناده ليوفنتوس بخروج ليوناردو بونوتشي مدافع وقائد الفريق مصابا في الدقيقة 75 ونزول جانلوكا فرابوتا مكانه. كما تصدت العارضة في الدقيقة 77 لتسديدة رائعة من ديبالا من خارج منطقة الجزاء.

ولكن البديل ديان كولوسفسكي منح يوفنتوس هدف التعادل في الدقيقة 77 اثر هجمة سريعة للفريق تلاعب خلالها اللاعب بدفاع فيرونا بمهارة فائقة ثم سدد الكرة بعيدا عن متناول الحارس ليكون هدف التعادل على يمين الحارس.

وكثف يوفنتوس هجومه فيما تبقى من المباراة بغية تسجيل هدف الفوز لكن الحظ عانده كثيرا كما تألق حارس مرمى فيرونا في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة.

وتوترت أعصاب اللاعبين كثيرا في الدقائق الأخيرة وكادت تحدث مشكلة هائلة بين لاعبي الفريقين في الوقت بدل الضائع لكن الحكم تدخل في الوقت المناسب وفض الاشتباك قبل انتهاء المباراة بالتعادل.