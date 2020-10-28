رونالدو يغيب عن قمة "الأبطال".. ويصف فحص كورونا بـ "الهراء"

غاب كريستيانو رونالدو عن تشكيلة يوفنتوس التي ستستضيف في وقت لاحق اليوم الأربعاء برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بكوفيد-19.

وكان يأمل اللاعب البرتغالي العودة للملاعب قبل مواجهة اليوم، ورغم ذلك لم يصدر أي تعليق رسمي عن حالته الصحية، لكنه لم ينضم إلى التشكيلة التي أعلنها أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس للمباراة.

ونشر رونالدو صورة لنفسه على حسابه في تطبيق انستغرام وكتب عليها معلقا "أشعر بأنني على ما يرام وبصحة جيدة". قبل أن يضيف "فحص كورونا هراء".

وكانت هذه المباراة الأولى التي تجمعه بمنافسه الشخصي ليونيل ميسي منذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد في 2018.